Arsenal mercato all' italiana | come lavora Andrea Berta e i suoi prossimi colpi

L'Arsenal sta lavorando come un'azienda italiana, seguendo una strategia precisa e senza troppi fronzoli. Andrea Berta, il direttore sportivo che ha portato il club a costruire una squadra forte, si muove con attenzione e rapidità. Ha già preso decisioni importanti, come lo strappo al Napoli per il capo scouting, e non si ferma a guardare i risultati dell’estate. Ora pensa a come rafforzare ulteriormente il progetto, con obiettivi chiari e un occhio sempre vigile sul mercato.

L'uomo dietro alla costruzione della squadra più forte d'Europa arriva da Orzinuovi, ha strappato al Napoli il capo scouting, non si crogiola sulle felici intuizioni estive ma già programma il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal, mercato all'italiana: come lavora Andrea Berta e i suoi prossimi colpi Approfondimenti su Arsenal Mercato Napoli, addio a Maurizio Micheli: va all’Arsenal con Berta Micheli all’Arsenal sarà l’uomo di riferimento del direttore sportivo Berta (Pedullà) La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arsenal Mercato Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Inter con la pistola, l'Arsenal col fucile... Napoli, che blackout; Dimarco tentato dall'Arsenal, l'Inter studia la mossa sul mercato per tutelarsi nella fase più delicata per Chivu; Quando l'Arsenal degli invincibili travolse l'Inter a San Siro per 5-1: l'ultimo precedente però sorride ai nerazzurri. L'anima italianissima dell'Arsenal. Tra campo e uomini mercato dei GunnersScontro tra titani in Champions League tra Arsenal e Inter. Le due attuali regine di Premier League e Serie A a confronto in una notte bellissima nell'Europa. tuttomercatoweb.com Non solo Juve, Arsenal e City su Mendoza: spunta un'altra italianaLa Lazio continua a guardare al mercato con attenzione, soprattutto in ottica futura. Nelle ultime ore è emerso un profilo inedito per il centrocampo biancoceleste, finito sotto ... tuttojuve.com Cremona Sera - Il direttore sportivo dell'Arsenal: Andrea Berta da Orzinuovi conosce molto bene Crema e Soncino. E ora sfida l'Inter in Champions... x.com MilanoPaviaTV - Canale78 L’ex socio di Vincenzo Bertè, Carlo Andrea Biani, respinge le accuse di aver avuto un ruolo nell’incendio all’ex Eredi Bertè di Mortara. Inoltre, secondo l’imputato, non è credibile la supertestimone ascoltata per il rogo nell’ex fabbric facebook

