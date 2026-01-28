‘Anaconda’ | in arrivo la missione folle nel cuore dell’ Amazzonia

Due amici, Doug e Griff, si preparano a partire per l’Amazzonia per girare un film d’azione. Hanno deciso di partire con una troupe, pronti a vivere un’avventura adrenalinica nel cuore della giungla. La loro missione sembra uscita da un film, ma è tutto vero e sarà incentrata proprio sulla sfida di girare un film in uno dei territori più selvaggi al mondo.

Partire per l’Amazzonia, arruolare una troupe e girare un film adrenalinico dal titolo Anaconda. Questa è la missione che si prefissano i due storici amici Doug e Griff. Ma è davvero una buona idea? Arriverà in tutti i cinema il 5 febbraio, il film Anaconda, distribuito nel nostro Paese da Eagle Pictures e diretto da Tom Gormican. Scopriamo il trailer e i primissimi dettagli sulla produzione Rifare ‘Anaconda’ in Amazzonia. Doug ( Jack Black ) e Griff ( Paul Rudd ) sono migliori amici fin dall’infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il “classico” cinematografico Anaconda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

