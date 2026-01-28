Al Livi di Prato si torna a parlare di antifascismo. Dopo le accuse dei giovani di Azione Studentesca sui social, i docenti del liceo di via Marini rispondono. L’insegnamento sui temi storici prosegue con le lezioni sul fascismo e l’antifascismo, mentre gli insegnanti difendono il loro lavoro e ribadiscono il dovere di educare sui valori democratici. La polemica continua a dividere studenti, insegnanti e genitori.

Prato, 28 gennaio 2026 – Continua a far discutere il caso Livi. Dopo le accuse lanciate sui social dai giovani di Azione Studentesca, arriva la risposta dei docenti del liceo di via Marini. Una lettera firmata da 120 insegnanti che respinge con fermezza l’idea di un antifascismo “spacciato come programma didattico” e definito come “festival del pensiero unico”. Accuse che, secondo i professori, ribaltano il senso stesso della scuola pubblica e del suo ruolo costituzionale. Nel post pubblicato dal movimento giovanile, si parla di “metodi poco accademici”, di “intolleranza” e di “aggressioni dei tanti contro i pochi”, arrivando persino a suggerire a dirigente e insegnanti “come si dovrebbe fare scuola”, richiamando concetti come pensiero critico, libertà e impegno per la Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Livi lezioni sull’antifascismo, 120 docenti contro le accuse: “È il dovere di ogni insegnante”

Approfondimenti su Livi lezioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Livi lezioni

Argomenti discussi: Prato, il liceo Livi sotto attacco per le lezioni sull'antifascismo: Segnalate i professori di sinistra; Al Livi lezioni sull’antifascismo, 120 docenti contro le accuse: È il dovere di ogni insegnante; Da destra attaccano il liceo Livi per le lezioni sull'antifascismo; Lezioni sull’antifascismo, la solidarietà del presidente della Provincia, Calamai, ai professori del liceo Livi- BrunelleschiNon è propaganda, è la Costituzione.

Al Livi lezioni sull’antifascismo, 120 docenti contro le accuse: È il dovere di ogni insegnanteReazioni dopo lo striscione di Azione Studentesca durante una giornata dedicata al tema. I prof: Educhiamo cittadini consapevoli. L’assessore Nardini: Ora il ministro intervenga ... lanazione.it

Lezione sull’antifascismo: Al Livi si fa propaganda. Replica dei giovani dem: È un’accusa pericolosaBotta e risposta tra i movimenti giovanili di sinistra e di destra, nel mirino la scuola di via Marini. La dirigente: Polemica inutile, qui spazio a tutti. msn.com

Prato, la destra attacca il liceo Livi per le lezioni antifasciste. I prof: “Dovere costituzionale” x.com

San Severino, a “Sonore Lezioni” Alberto Cartuccia Cingolani Il 17 gennaio, nell'atrio della scuola media dell’Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi”, appuntamento con il professor Luigi Livi e il giovanissimo... https://www.marchenews24.it/san-severino-sono - facebook.com facebook