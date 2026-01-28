Adani svela perché non torna a lavorare per Sky | Sento anche una responsabilità verso il paese

Lele Adani spiega perché non tornerà a lavorare con Sky. L’ex calciatore e opinionista ha deciso di rimanere alla Rai, spiegando di sentire una responsabilità verso il pubblico italiano. Adani ha sottolineato che il suo impegno con la tv di Stato coinvolge milioni di italiani e preferisce restare lì, piuttosto che tornare in un’altra emittente.

