84enne incastra un finto poliziotto a Salerno come ha agito l' anziano

Un anziano di 84 anni ha fermato un ragazzo di 18 anni che si spacciava per un agente di polizia. L’episodio è avvenuto a Salerno, dove l’anziano ha riconosciuto subito il tentativo di truffa e ha agito di conseguenza. Il giovane, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato denunciato per tentata truffa aggravata.

Un giovane è stato denunciato dopo un tentativo di truffa aggravata per fatti che si sono svolti nella mattinata del 26 gennaio, a Salerno. Un 18enne della provincia di Napoli è stato fermato e identificato dopo aver cercato di raggirare un anziano con una telefonata ingannevole, finalizzata a sottrargli denaro e preziosi. Il tentativo di truffa: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Salerno ha permesso di bloccare tempestivamente il tentativo di truffa ai danni di un cittadino anziano, residente in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

