Braun Strowman, ex Superstar WWE, ha subito un ricovero ospedaliero a causa di un’infezione al ginocchio destro. Questo evento segna un ulteriore episodio di difficoltà nella sua carriera, evidenziando le sfide fisiche che affronta. La situazione richiede attenzione e cura, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il periodo di sfortuna di Braun Strowman sembra non voler concedere tregua. L’ex Superstar della WWE è stato infatti ricoverato in ospedale questa settimana a causa di una improvvisa e dolorosa infezione al ginocchio destro. Il 27 gennaio 2026, Strowman ha aggiornato i fan tramite Instagram, rivelando di aver trascorso la notte in ospedale dopo che l’infezione si è manifestata all’improvviso, costringendolo a ricevere cure d’emergenza. Una situazione totalmente inattesa, che ha aggiunto un nuovo ostacolo al suo già complicato periodo. Nonostante il colpo duro, il “Monster Among Monsters” ha chiuso il messaggio con un misto di frustrazione e determinazione, chiedendo supporto ai fan ma mostrando anche la sua voglia di reagire: “Beh, ho passato la notte in ospedale per un’infezione spuntata dal nulla al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Periodo nero per Braun Strowman, dopo l'incidente, arriva il ricovero

