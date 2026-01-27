VIDEO | Il candidato sindaco Costantini | I terreni di piazza Nilde Iotti sono del Comune incuria colpa dell' amministrazione

La gestione dei terreni di piazza Nilde Iotti è al centro delle preoccupazioni dei residenti, che segnalano incuria e problemi quotidiani. Il candidato sindaco Costantini sottolinea come la responsabilità sia dell’amministrazione Masci, evidenziando l’importanza di un intervento efficace per migliorare la situazione e la qualità della vita in zona.

L'incuria e i problemi che i residenti vivono ogni giorno in piazza Nilde Iotti hanno un nome e un cognome: "amministrazione Masci". A sostenerlo il consigliere comunale e ora di nuovo candidato sindaco Carlo Costantini, insieme ai consiglieri comunali (ora anche loro di nuovo in corsa per uno.

