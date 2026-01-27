Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 18 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio indicano rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui la Cassia Veientana, il raccordo anulare e la A24. In particolare, si segnalano congestioni tra via della Giustiniana e le uscite Pontina e Tuscolana, oltre a traffico intenso sulla Flaminia e tra Nomentana e La Rustica. È consigliabile pianificare gli spostamenti tenendo presente le condizioni del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio invito All'attenzione per chi è in transito sulla Cassia Veientana a causa della presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di verbo è ci possiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana è più avanti tra Roma Teramo e Tiburtina Terna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a via Togliatti Verso il raccordo sempre in direzione raccordo segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle ore 18:10 del 1 gennaio 2026.

La situazione del traffico a Roma e nel Lazio vede ancora alcune criticità, con code e rallentamenti sulle principali arterie come il Grande Raccordo Anulare, la Roma Fiumicino e le strade urbane.

