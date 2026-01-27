Vannacci in Svizzera pronta la protesta | Ci provano in tutti i modi a censurarmi

La visita di Roberto Vannacci a Mendrisio ha suscitato una protesta organizzata dal Movimento per il Socialismo, che ha annunciato un presidio di contestazione. L’evento si svolgerà mercoledì 28 gennaio, evidenziando le tensioni intorno alle sue dichiarazioni e alla sua presenza in Svizzera. La situazione evidenzia come alcuni gruppi siano pronti a reagire contro figure pubbliche considerate scomode.

