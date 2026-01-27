Vannacci in Svizzera pronta la protesta | Ci provano in tutti i modi a censurarmi
La visita di Roberto Vannacci a Mendrisio ha suscitato una protesta organizzata dal Movimento per il Socialismo, che ha annunciato un presidio di contestazione. L’evento si svolgerà mercoledì 28 gennaio, evidenziando le tensioni intorno alle sue dichiarazioni e alla sua presenza in Svizzera. La situazione evidenzia come alcuni gruppi siano pronti a reagire contro figure pubbliche considerate scomode.
Roberto Vannacci a Mendrisio mercoledì 28 gennaio con tanto di presidio di contestazione annunciato da MpS, Movimento per il socialismo. Il generale eurodeputato, vicesegretario Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini, in Svizzera dopo le tensioni per una ritornata ipotesi di un proprio partito. Salvini nei giorni scorsi dall’Abruzzo, riferito a Vannacci: “ Lo vedrò in settimana”. Evidenziando che nella Lega “ c’è posto per capitani, generali ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano o un generale”. Non dimenticando di sottolineare, senza nominare Vannacci, che “La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
