Un' azienda di Tornareccio fornirà più di 8 tonnellate di miele biologico a 800 ristoranti Mc Donald' s in tuttta Italia
Un’azienda di Tornareccio, Adi Apicoltura, fornirà oltre otto tonnellate di miele biologico a più di 800 ristoranti Mc Donald’s in Italia. Questa collaborazione testimonia l’importanza delle produzioni locali di qualità e il ruolo delle piccole imprese nel settore alimentare nazionale. La distribuzione di miele biologico rappresenta un passo significativo verso un’offerta più consapevole e sostenibile nel settore della ristorazione.
Una storica azienda di Tornareccio è stata scelta per rifornire di miele più di 800 ristoranti del gruppo Mc Donald's in tutta Italia: si tratta di Adi Apicoltura, che consegnerà più di 8 tonnellate di alimento biologico in giro per il Paese. Ne dà notizia il senatore abruzzese di Fratelli.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Tornareccio AdiApicoltura
Vendevano miele come biologico, anche se non lo era: tonnellate di prodotto sequestrate e un'attività sospesa
Ape Apicoltura premiata come miglior stand di Regina di Miele 2025 a Tornareccio
Ultime notizie su Tornareccio AdiApicoltura
Argomenti discussi: Morto nella carpenteria, l’assicurazione chiamata in causa.
Tornareccio, il borgo-museo abruzzese patria del miele e dei mosaici a cielo apertoE se il palato resta incantato, lo sguardo si perde tra i colori dei mosaici. Dal 2006 Tornareccio è diventato un museo a cielo aperto grazie al progetto Un Mosaico per Tornareccio. Più di cento ... siviaggia.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.