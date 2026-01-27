Una sanità da vergogna

L’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha chiuso il caso del paziente con tumore fotografato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, senza nessuna soluzione immediata. Dopo le polemiche, l’azienda ha confermato di aver rispettato il protocollo, come se fosse una semplice formalità. Ma le immagini hanno fatto il giro, mostrando una sanità che, ancora una volta, lascia molte persone senza risposte e senza dignità.

Protocollo rispettato. Tradotto: abbiamo fatto quello che dovevamo. Tutto a posto, insomma. Così l’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Ancona ha archiviato il caso del malato di tumore fotografato a terra al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia mentre aspettava di essere curato senza una barella dove coricarsi. Franco Amoroso, 60 anni, è stato purtroppo il protagonista di questa vergogna che ha fatto il giro d’Italia; l’altro giorno è morto nella sua casa. Con lui la moglie che quel giorno in ospedale, dove era andato in preda a forti dolori causati dalla malattia, aveva cercato ovunque una barella ma senza successo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Ancona Senigallia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calabria: la Sanità dell'abbandono.

Ultime notizie su Ancona Senigallia

Argomenti discussi: Sanità: il benessere del cervello e della mente come dimensione essenziale della salute; Per due italiani su tre problemi mentali legati a vergogna e discriminazione; Unione Sindacale di Base: Ennesimo omicidio sul lavoro a Livorno vicinanza alla famiglia e ai colleghi introdurre subito il reato di omicidio e lesioni sul lavoro; Il poliambulatorio sociale Mons. Volta, per una sanità inclusiva e solidale.

Vergogna nazionale. Il governo butta i soldi mentre taglia sulla sanità. Le opposizioni attaccano l’esecutivo sulle spese per le forze dell’ordine in Albania18 milioni per alloggiare le forze dell'ordine nei resort albanesi mentre in Italia mancano risorse per la sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

Sanità privata. Medici verso lo sciopero del 13 febbraio. De Rango (Cimop): Contratti fermi da 20 anni, è una vergognaA due mesi di distanza delle rassicurazioni del Ministero della Salute sul possibile sblocco e la conseguente revoca dello sciopero del 13 dicembre, non solo non è cambiato nulla, ma se possibile la ... quotidianosanita.it

` , Mentre milioni di cittadini rinunciano a curarsi, il Governo Meloni taglia la sanità pubblica senza alcuna vergogna. 17,5 MILIARDI DI EURO: è questo il definanziamento della sanità in - facebook.com facebook