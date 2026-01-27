Un nuovo attaccante per Grosso Nzola ad un passo dal Sassuolo

In vista del mercato, Nzola si avvicina al Sassuolo come nuovo attaccante. La trattativa è in corso e potrebbe portare a un cambiamento importante per la rosa. La situazione si sviluppa nel contesto di un gennaio ricco di voci e smentite, mentre i club valutano le opportunità per rinforzare le proprie linee offensive.

Qualcuno, vedendolo attardarsi nella mixed zone, ovvero l’area deputata alle interviste del dopogara, del Mapei Stadium a Sassuolo-Cremonese abbondantemente finita si era anche fatto suggestionare da questo gennaio pieno di voci di mercato. Immaginando, vai a sapere perché, che il portiere dei grigiorosso Emil Audero fosse vicino al trasferimento a Sassuolo. Nulla di tutto questo, invece: da una parte il Sassuolo di portieri ne ha già quattro – ma potrebbero diventare meno, visto che il Verona guarda a Turati e Satalino interessa alla Reggiana – dall’altra Audero è stato ‘solo’ protagonista di una curiosa vicenda che ha visto il pullman dei grigiorossi ‘dimenticarlo’ a Reggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

