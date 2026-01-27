Troppi bambini nelle liste d’attesa

In Italia, molte regioni affrontano criticità nei servizi educativi per i minori con bisogni speciali. Nelle Marche, 870 bambini sono in lista di attesa per valutazioni, con tempi che spesso superano i sei mesi. Questo ritardo può influire sul supporto e sull’intervento precoce necessari per lo sviluppo dei bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento.

