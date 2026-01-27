Troppi bambini nelle liste d’attesa
In Italia, molte regioni affrontano criticità nei servizi educativi per i minori con bisogni speciali. Nelle Marche, 870 bambini sono in lista di attesa per valutazioni, con tempi che spesso superano i sei mesi. Questo ritardo può influire sul supporto e sull’intervento precoce necessari per lo sviluppo dei bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento.
Nelle Marche ci sono 870 minori con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disabilità che sono in lista di attesa per una prima valutazione del servizio competente, che comunque, in media, non avviene prima di sei mesi". Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale Pd, denuncia la situazione critica delle Unità multidisciplinari per l’età evolutiva (Umee), che svolgono funzioni di diagnosi, cura, riabilitazione e valutazione degli interventi educativi per i minori. I dati emergono da un accesso agli atti del consigliere. "Nonostante alcune assunzioni, a fronte di un aumento della richiesta di interventi, la carenza di figure professionali previste dalla legge rischia di provocare diagnosi intempestive e spesso l’impossibilità di accedere alle cure o ai benefici previsti dalla normativa – dice Mastrovincenzo –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Marche Nidi
Incubo costi e liste d?attesa: nelle Rsa delle Marche accesso ad ostacoli. In 2500 attendono un posto
La finanza avida, le liste d’attesa, il gelo demografico: nelle parole di Delpini Milano a un passo dal crollo. “Ma non cadrà”
Ultime notizie su Marche Nidi
Argomenti discussi: Asili nido, giungla rette. La Uil: come una lotteria: Troppi in lista d’attesa.
Asili nido, giungla rette. La Uil: come una lotteria: Troppi in lista d’attesaIl report sulle strutture pubbliche: forti squilibri tra tariffe nei capoluoghi Posti disponibili non sufficienti a soddisfare le richieste delle famiglie. msn.com
Buongiorno.. cerco un resort con un bel reef raggiungibile da spiaggia.. senza troppi bambini... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.