Tor Vergata sequestra in casa l’anziana madre disabile per estorcerle denaro

In questa vicenda, i carabinieri di Roma Tor Vergata hanno arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di aver sequestrato la madre disabile per estorcere denaro. Si tratta di un fatto grave che evidenzia la necessità di attenzione e tutela nei confronti delle persone vulnerabili. L’indagine ha portato alla luce episodi di maltrattamenti e coercizione, contribuendo a sensibilizzare sulla tutela delle persone fragili.

Roma, 27 gennaio 2026 – I carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 47enne romano, gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e maltrattamenti contro familiari. L’intervento è scattato a seguito della denuncia presentata dalla sorella dell’indagato. La donna, allarmata da una serie di messaggi WhatsApp e da una fotografia ricevuti, si è rivolta ai militari riferendo che l’anziana madre, invalida al 100% e affetta da gravi patologie, era tenuta segregata all’interno del proprio appartamento dal fratello. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, in preda a una crisi dovuta alla propria tossicodipendenza, avrebbe barricato la porta d’ingresso dell’abitazione utilizzando un divano e un tavolino per impedire alla madre di uscire o di chiedere aiuto, minacciandola ripetutamente con un coltello a scatto per ottenere denaro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Tor Vergata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tor Vergata

Argomenti discussi: Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello; Tor Vergata: sequestra la madre invalida a scopo di estorsione, voleva i soldi per acquistare la droga; Sequestra in casa l’anziana madre disabile per estorcerle denaro: arrestato dai Carabinieri del Gruppo di Frascati a Tor Vergata; Roma Tor Vergata, sequestra la madre disabile per estorcerle soldi per la droga: arrestato 47enne.

Sequestra la madre anziana per estorcerle denaro, 47enne arrestato a Tor VergataI Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 47enne romano, gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e maltrattamenti contro familiari .L’int ... terzobinario.it

Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltelloUn 47enne pretendeva dalla donna i soldi per l'acquisto della droga. Il clima di terrore andava avanti da oltre 10 anni ... romatoday.it

Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello ift.tt/Mzvnyis x.com

Roma, 24 gennaio 2026 | Università di Roma Tor Vergata Il 24 gennaio 2026, presso l’Aula Golgi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si terrà il convegno di studi “LO SGUARDO DI GIANO – DiaLogos tra Arte e - facebook.com facebook