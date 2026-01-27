Tacchinardi | Milan squadra allegriana tosta e solida Non mi sembra pronta per lo Scudetto

Alessio Tacchinardi dice che il Milan sembra ancora una squadra allegriana, forte e compatta, ma non abbastanza pronta per lo Scudetto. Dopo il pareggio a Roma, l’ex centrocampista della Juventus non nasconde le sue perplessità sulla corsa dei rossoneri. Per lui, serve ancora tempo per raggiungere la piena maturità.

Durante l'ultima puntata di 'Pressing', andata in onda domenica sera al termine di Roma-Milan, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha commentato il pareggio della squadra di Massimiliano Allegri. Oltre al match dell'Olimpico, l'ex giocatore ha parlato anche del duello Inter-Milan per la vittoria dello Scudetto. Ecco, dunque, le sue parole. "Tra Roma e Milan escono più contenti i rossoneri, è un punto importante vista anche la prestazione. La Roma ha fatto di più, ma ancora una volta il Milan ha dimostrato come a Como di essere una squadra allegriana, tosta e solida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

