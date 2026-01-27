Sundance 2026 Patrick Wilson si commuove | Non stiamo facendo abbastanza contro la violenza armata

La partecipazione di Patrick Wilson al Sundance 2026 ha portato l’attenzione sulla questione della violenza armata negli Stati Uniti. L’attore ha sottolineato come sia necessario intensificare gli sforzi per affrontare questa problematica, evidenziando l’importanza di un impegno più deciso e concreto. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito pubblico sull’efficacia delle misure di contrasto alla violenza con le armi da fuoco.

La star di The Conjuring è intervenuto al festival di Park City sottolineato il poco lavoro che si sta facendo negli USA per combattere gli attacchi con le armi. Patrick Wilson ha partecipato alla première del film Run Amok al Sundance Film Festival, in cui recita al fianco di Molly Ringwald e Margaret Cho. Nel corso dell'incontro con il pubblico, Wilson ha parlato anche della piaga della violenza armata. L'attore di The Conjuring è convinto che non si stia facendo ancora abbastanza per combatterla, citando anche le varie tragiche sparatorie che avvengono ogni tanto nelle scuole americane, con protagonisti giovanissimi studenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

