Stoccarda-Young Boys Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera, alle 21, lo Stoccarda di Hoeness affronta lo Young Boys di Seoane nell’ultima partita del girone di Europa League. La squadra tedesca ha raccolto finora 12 punti e cerca di chiudere al meglio questa fase. La partita si preannuncia importante per entrambe, con i padroni di casa che vogliono migliorare la loro posizione e gli svizzeri che sperano in una vittoria per passare il turno.

Lo Stoccarda di Hoeness è fermo a quota 12 punti nel girone di Europa League, e chiude questa fase affrontando lo Young Boys di Seoane. Gli Schwaben si sono messi alle spalle il KO dell'Olimpico andando a vincere in modo autoritario a Monchengladbach e legittimando l'attuale classifica in piena lotta per un piazzamento Champions. Difficile pensare di raggiungere gli ottavi, ma mantenere un posto tra i

