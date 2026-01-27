Social | Madia ' Pdl bipartisan sui minori arenata scelta politica che va cambiata'

L'articolo analizza la situazione politica riguardante i minori in Italia, evidenziando l’assenza di un accordo bipartisan sul tema. Si sottolinea l’importanza di una scelta politica condivisa per tutelare i diritti dei giovani, in un contesto in cui anche altri paesi, come la Francia, adottano misure di protezione più ferme. Un tema di rilevante attualità che richiede attenzione e confronto tra le parti politiche.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "La Francia sceglie di proteggere i propri figli e manda un messaggio forte all'Europa: il cervello dei nostri ragazzi non è in vendita. Con l'approvazione del disegno di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, Parigi dimostra che la politica può e deve governare l'innovazione, non subirla". Lo dice la deputata del Pd Marianna Madia, firmataria della proposta di legge bipartisan per l'accesso alle piattaforme social. "Spiace constatare che l'Italia, invece, resti a guardare. Nel nostro Paese eravamo a un passo dall'approvazione di una legge bipartisan sull'età minima per l'accesso ai social, una norma di civiltà pensata per tutelare le nuove generazioni -prosegue Madia-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

