Se il Festival diventa il Male necessario

Il Festival di Sanremo è spesso considerato un momento di confronto sul ruolo della musica italiana e sulla sua evoluzione. Questa manifestazione, che ha attraversato diversi cambiamenti nel tempo, continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale nazionale. Analizzare il suo significato e le sue trasformazioni permette di comprendere meglio le dinamiche dell’industria musicale italiana contemporanea.

C'erano una volta i Sanremo di una volta, dove tu andavi e ti lamentavi che il Festival non rappresentasse davvero la musica italiana. Già, perché quando vinceva Mino Vergnaghi (era il 1979) De Gregori cantava «Viva l'Italia». E quando vincevano i Jalisse i Csi arrivavano primi in classifica con l'album «Tabula rasa elettrificata». Poi, nell'era postbaudiana, la terra dei cachi si è risintonizzata con la musica che ci girava intorno e - passando per Conti, Baglioni, Amadeus, Conti - l'Ariston ha ricominciato a rappresentare davvero la musica italiana. Che, nel frattempo, si era rinnovata (si fa per dire), omologata, normalizzata.

