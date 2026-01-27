La Sangiustese esprime delusione per il pareggio ottenuto a Jesi, ritenendo di aver avuto l’opportunità di conquistare la vittoria. La squadra si mostra amareggiata, evidenziando come l’esito finale abbia lasciato un senso di insoddisfazione, nonostante l’impegno profuso durante la partita.

"Alla fine resta una grandissima amarezza perché a quel punto era a portata di mano la vittoria a Jesi". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, commenta il pareggio centrato dai leoncelli all’ultimo assalto. "La Jesina ha avuto le sue occasioni così come noi: dopo 20 minuti eravamo sul doppio vantaggio, loro hanno accorciato le distanze e al 94’ hanno pareggiato sfruttando un’errata lettura non avendo percepito il pericolo". La formazione rossoblù è dispiaciuta per avere visto sfumare la vittoria. "È così, poi i ragazzi hanno disputato una grande prova. Ci siamo presentati senza Lanza e Raparo, in panchina solo per onor di firma, ha esordito Corradini (2009) e chiuso la gara con quattro under". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "Amareggiati per il pareggio»

