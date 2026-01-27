Sagra delle frittelle

La Sagra delle Frittelle a Bagno a Ripoli è un evento tradizionale che segna il periodo di Carnevale. Un’occasione per gustare deliziose frittelle in compagnia e vivere un’atmosfera festosa, adatta a tutte le età. L’appuntamento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, molto atteso dalla comunità locale e dai visitatori.

Tempo di Carnevale, di maschere, coriandoli e soprattutto di frittelle. Torna a Bagno a Ripoli uno degli appuntamenti più attesi dai golosi di tutte le età. Dal 31 gennaio al 1° marzo, tutti i sabati e le domeniche dalle 8 alle 19, alla Pieve di Bagno a Ripoli si svolgerà la Sagra delle Frittelle.

