Quando un direttore d’orchestra di Sanremo punta sull’underground | il montesanese Amasu e l' anatomia di un addio tra pop d’autore e credibilità on-stage

La scena musicale italiana si muove ancora una volta, questa volta con un artista di Montesa, Amasu, che sceglie di uscire dai riflettori dei talent per andare in tour e farsi ascoltare. Un cambio di passo che mostra come alcuni musicisti preferiscano puntare su live autentici e su un sound più underground, lasciando alle spalle le luci di Sanremo. Amasu, direttore d’orchestra e artista di nicchia, ha deciso di abbandonare le candidature e le televisioni per concentrarsi sulla musica di strada e sui concerti dal vivo, portando avanti un progetto

Esiste una fetta di artisti che ha smesso di citofonare ai talent show per farsi ascoltare e ha ricominciato a macinare chilometri. È il sottobosco creativo di cui fa parte Amasu, al secolo Angelo Masullo, classe '98 da Montesano Scalo (SA), che con il nuovo singolo "Come Nuvole" (Otherside).

