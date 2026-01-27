Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, aggiornato al 26 gennaio 2026, si attesta a circa 0,430 euro per Smc. Questo valore rappresenta il punto di riferimento per il mercato e permette di monitorare le tendenze attuali del settore energetico. Conoscere il prezzo PSV è importante per operatori e consumatori interessati alle dinamiche del mercato del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato al 26 Gennaio 2026 è pari a circa 0,430 euroSmc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media giornaliera di 45 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni, il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato italiano ha mostrato una tendenza al rialzo. Dopo una fase di relativa stabilità tra metà e fine dicembre, con valori oscillanti tra 0,270 e 0,340 euroSmc, il mese di gennaio ha visto un progressivo aumento delle quotazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Ultime notizie su Prezzo Gas Oggi

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 26 gennaio 2026; Allarme Prezzo Gas +30%: l’indice PSV vola a 0,45 €/Smc; Valore PSV dicembre 2025: prezzo gas e confronto 2024; Prezzo gas al metro cubo oggi.

