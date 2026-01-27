Prendeva a calci la serranda nonostante divieto di avvicinamento | bloccato dai carabinieri

I controlli dei Carabinieri di Milazzo sono proseguiti con attività straordinarie, anche durante le ore notturne. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti rischiosi o illeciti. Recentemente, un episodio ha visto un soggetto prendere a calci una serranda nonostante un divieto di avvicinamento, evidenziando l’importanza di interventi mirati per il rispetto delle norme e la tutela della collettività.

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che nei giorni scorsi hanno predisposto un servizio straordinario con pattugliamenti anche nelle ore notturne, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire reati di vario genere, in particolare quelli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

