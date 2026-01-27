Se desideri cambiare operatore, la nuova offerta di Tim permette di passare da Iliad a condizioni vantaggiose. Con Supreme GPRO 2026, otterrai 150 GB a meno di 6 euro al mese, con primo mese gratuito e nessuna spesa di attivazione. Questa tariffa rappresenta un’opzione competitiva per chi cerca un piano dati ricco e conveniente, mantenendo qualità e affidabilità del servizio Tim.

Passa a Tim da iliad e operatori virtuali (esclusi quelli che utilizzano le reti Tim come Kena, Fastweb, Tiscali e Noitel) e attiva la nuova tariffa 2026 dell’operatore blu al costo di soli 5,99€ al mese con primo mese e attivazione gratuita. Nel panorama della telefonia mobile italiana del 2026, la battaglia tra gli operatori “top player” e le compagnie low-cost non accenna a diminuire. Se da un lato i gestori virtuali continuano a erodere quote di mercato con prezzi stracciati, dall’altro TIM risponde con offerte mirate, tecnicamente definite “Operator Attack”, che mirano a riconquistare la fiducia degli utenti puntando su due fattori: la qualità indiscussa della rete e un prezzo finalmente competitivo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Passa a Tim da iliad: Supreme GPRO è la nuova tariffa 2026 con 150 GB a meno di 6€

