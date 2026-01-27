L'Italia cerca di raggiungere la quinta squadra qualificata in Champions League, ma attualmente si trova dietro alla Polonia. La classifica si basa sulle prestazioni globali nelle tre principali competizioni europee, con i migliori campionati che ottengono un posto in più. Questa dinamica evidenzia l'importanza di migliorare il rendimento per assicurarsi più rappresentanti nella massima competizione continentale.

Quattro squadre per noi non posson bastare. Non con un campionato così combattuto, equilibrato, nel quale dall’Inter all’Atalanta tutte aspirano legittimamente all’Europa che conta. Aveva ragione Battisti che di ragazze ne chiedeva dieci. La Premier League, dall’alto dei suoi miliardi e di uno spettacolo unico in campo e in tribuna, ha quasi trasformato il sogno in realtà: in questa Champions le inglesi sono sei e, a novanta minuti dalla fine, addirittura cinque si sono iscritte al G8, con la prospettiva di andare direttamente agli ottavi. L’esclusa, la più insospettabile forse, il City, è “soltanto” undicesima, male che vada saranno comunque playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parte la rincorsa dell'Italia alla 5ª squadra in Champions: ma al momento siamo dietro la Polonia...

Il ranking UEFA per questa stagione si conferma stabile, con l'Italia ancora al quinto posto.

