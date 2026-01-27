Oroscopo dei tarocchi per la prossima settimana 2-8 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco le previsioni di Thalys
Scopri le previsioni dei tarocchi per la settimana dal 2 all’8 febbraio 2026, con analisi per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di Thalys offrono uno sguardo equilibrato sugli eventi e le tendenze che caratterizzeranno questo periodo, aiutando a comprendere meglio le energie in gioco.
. ARIETE – Il Mago Il Presagio della Settimana Questa settimana si apre come una stanza illuminata all’improvviso: tutto ciò che serve è già sul tavolo. Il Mago accompagna l’Ariete dal 2 all’8 febbraio con un messaggio chiaro nella sua lettura dei tarocchi settimanali: il potere personale non va cercato, va riconosciuto. Idee, parole, gesti hanno un peso concreto, quasi fisico. L’oroscopo dei tarocchi parla di inizi, di decisioni che non aspettano condizioni perfette ma richiedono presenza mentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
