Nadia Comaneci il 10 perfetto Spettacolo Oltre il limite

Questa narrazione ripercorre la straordinaria carriera di Nadia Comaneci, dall’infanzia nei Carpazi fino al suo apice a Montréal 1976. Un racconto che mette in luce il percorso di una ginnasta che ha scritto la storia, raggiungendo il massimo punteggio in modo inaspettato e senza enfasi. Un esempio di dedizione e talento che continua a ispirare oltre il mondo dello sport.

Dal silenzio delle palestre dell'infanzia nei Carpazi fino all'istante immortale di Montréal 1976, quando il primo 10 della storia fermò il tempo. Dal trionfo olimpico alla prigionia invisibile del regime, fino alla fuga come atto estremo di autodeterminazione, una riflessione intima e collettiva su ciò che siamo disposti a sacrificare per realizzare un sogno e su quanto sia alto, talvolta, il prezzo della perfezione. Sarà lo spettacolo " Il 10 perfetto – Storia di una ginnasta ", intenso omaggio a Nadia Comaneci, ad inaugurare la rassegna teatrale del progetto " Oltre il limite: un palco sulle vette ", nell'ambito della Biennale di Sondrio.

