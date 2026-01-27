Microrobot attivi e riassorbibili finanziato dall' Ue un progetto della Sant' Anna

Il progetto BIOENACT, finanziato dall’UE e coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si concentra sullo sviluppo di microrobot attivi e riassorbibili. Questo studio mira a innovare nel campo della bioingegneria, offrendo nuove potenzialità per applicazioni mediche e biotecnologiche. Il finanziamento, ottenuto tramite l’ERC Proof of Concept, supporta la ricerca di Stefano Palagi e il progresso delle tecnologie robotiche in ambito biomedico.

Pisa, 27 gennaio 2026 - Il Consiglio Europeo per la Ricerca finanzia con un ERC Proof of Concept il progetto BIOENACT coordinato da Stefano Palagi, professore associato di bioingegneria presso l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il nuovo finanziamento ha l'obiettivo di rendere i microrobot sviluppati all'interno del progetto ERC CELLOIDS, che hanno le caratteristiche di essere ultra-soffici e autosufficienti, riassorbibili e capaci di sfruttare sostanze presenti nei tessuti corporei per il loro movimento. In particolare, con BIOENACT, Palagi e il suo team di ricerca puntano a elaborare una strategia di traslazione per avvicinare i microrobot all'ambito clinico.

