L'articolo esplora i dettagli del compleanno di Michelle Hunziker, con particolare attenzione agli invitati vip e ai look sfoggiati durante la festa. Tra abiti riciclati, jumpsuit di Aurora Ramazzotti e maglioni di Ilary Blasi, vengono descritti gli outfit e l’atmosfera di un’occasione speciale condivisa sui social. Un approfondimento che offre uno sguardo sobrio e preciso sugli eventi e le scelte di stile della protagonista.

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram le foto della sua festa di compleanno. 49 candeline spente, circondata dagli affetti più stretti, quelli che le sono stati accanto nei momenti più belli e in quelli meno belli. La conduttrice ha organizzato un evento molto ristretto, con cena, ma anche musica dal vivo, karaoke e tanto divertimento. Gli invitati vip Tra gli ospiti chiamati da Michelle Hunziker alla sua festa di compleanno, erano presenti ovviamente la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, ma anche Ilary Blasi, Nunzia De Girolamo, Anna Tatangelo - neo mamma bis - e la grande amica di sempre Serena Autieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Michelle Hunziker, gli invitati vip e i look del compleanno: l'abito rosso riciclato, il jumpsuit (da 1350 euro) di Aurora Ramazzotti e il maglione di Ilary Blasi

Approfondimenti su Michelle Hunziker

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Michelle Hunziker

Argomenti discussi: Michelle Hunziker, la festa di compleanno: il look riciclato da 3mila euro, gli invitati vip (da Ilary Blasi ad Anna Tatangelo), la...; Michelle Hunziker, compleanno tra amici: il look e gli invitati. Poi l’emozionante video: Io e la mini me, il percorso fatto fino a qui; Rovazzi, il compleanno esagerato da Cracco: il karaoke con Boldi, la torta gigante e gli invitati vip inaspettati (da Annalisa a...; Michelle Hunziker, la festa di compleanno: il look riciclato da 3mila euro, gli invitati vip (da Ilary Blasi ad Anna Tatangelo), la...

Michelle Hunziker, gli invitati vip e i look: l'abito rosso riciclato, il maglione di Ilary e il jumpsuit di Aurora (da 1350 euro)Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram le foto della sua festa di compleanno. 49 candeline spente, circondata dagli affetti ... msn.com

Michelle Hunziker, compleanno tra amici: il look e gli invitati. Poi l’emozionante video: Io e la mini me, il percorso fatto fino a quiSui social la presentatrice tv ha condiviso alcune fotografie della serata di festa e anche un filmato creato con l’AI, che dà vita alla sua versione bambina e insieme fanno il punto della situazione, ... ilgiorno.it

Nuovo programma per #MichelleHunziker Ecco quanto riporta #GiuseppeCandela nella sua rubrica sul settimanale #Chi: "Tempo di novità per Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, 49 anni appena compiuti, si prepara per un nuovo progetto televisivo: con - facebook.com facebook