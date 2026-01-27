Meteo Umbria allerta della protezione civile per la fine di gennaio

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo gialla per il 28 gennaio 2026, con rischi temporali, idrogeologici, di vento e idrici. È importante seguire le indicazioni ufficiali per garantire sicurezza e prepararsi agli eventuali disagi.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata del 28 gennaio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali, rischio idrogeologico, rischio vento e rischio idrico.Per il 28 gennaio, si legge nel documento di allerta, “previste precipitazioni da sparse a.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Meteo Umbri

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meteo Umbri

Argomenti discussi: Allerta meteo in Umbria: piogge intense e neve fino ai 1.000 metri; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Allerta Meteo, mercoledì 28 gennaio farà la storia della meteorologia mediterranea: NEVE eccezionale tra Italia e Spagna. Incubo gelicidio | MAPPE; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali sabato 24 gennaio: le regioni a rischio.

Allerta meteo domani in 13 regioni per forti temporali: ecco dove, le previsioniI giorni della Merla non perdonano. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con ... msn.com

Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it

#meteo #umbria (27-1-26) Gelate e brinate al mattino Nebbie e foschie al mattino Cielo sereno o poco nuvoloso Dalla sera aumento della nuvolosità con piogge a partire dalla nottata Temperature: -2°11° x.com

#Umbria #Meteo ore 17.40: pausa nelle precipitazioni che si protrarrà anche per gran parte della giornata di domani martedì 27 gennaio poi nuova intensa perturbazione atlantica che porterà piogge sull'Umbria dalla serata di domani fino a tutta la giornata di - facebook.com facebook