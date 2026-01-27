Mercato della Partaccia al traguardo Disciplinare per assegnare gli stalli

Questo aggiornamento riguarda il Mercato della Partaccia, che sta per completare una fase importante di riqualificazione. È stato approvato un nuovo disciplinare per l’assegnazione degli stalli, segnando un passo avanti nella gestione e nello sviluppo dell’area commerciale. Questa modifica mira a migliorare l’organizzazione e a favorire una più efficace distribuzione degli spazi, contribuendo alla valorizzazione del mercato e dei suoi operatori.

Un nuovo passaggio amministrativo segna una tappa rilevante nel percorso di riqualificazione del Mercato coperto della Partaccia. Il Comune di Massa ha approvato il modello di disciplinare che regolerà l'utilizzo dei box, consentendo di procedere con le assegnazioni definitive agli operatori e definendo in modo puntuale il quadro dei rapporti tra ente e concessionari. L' atto si inserisce in un iter amministrativo articolato che negli ultimi due anni ha accompagnato il progetto di riqualificazione dell'area mercatale di via Torello Baracchini alla Partaccia, uno degli interventi più rilevanti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche del Comune.

