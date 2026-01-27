Questa notizia segna un passo importante nel contesto del conflitto tra Israele e Hamas, con il ritorno di un ostaggio di lunga data. Dopo anni di tensione e negoziati, i resti dell’ultimo rapito sono stati recuperati a Gaza, portando una certa quiete in una regione spesso segnata da crisi e conflitti. L’evento rappresenta un momento significativo per le parti coinvolte e per la stabilità nella zona.

Non ci sono più ostaggi israeliani a Gaza. Il rientro del corpo di Ran Gvili, l’inizio della ricostruzione interna e la fase due nella Striscia Per la prima volta dal 2014, non ci sono più israeliani tenuti in ostaggio a Gaza. I resti dell’ultimo rapito sono stati recuperati da Tsahal nel cimitero di al Batesh, nel nord della Striscia. Il 7 ottobre, il sergente maggiore Ran Gvili indossò la sua uniforme delle Forze speciali della polizia israeliana e andò a combattere contro i terroristi che avevano attaccato i kibbutz nel sud di Israele. Venne ucciso dopo aver esaurito le munizioni nella battaglia del kibbutz Allumin, il suo cadavere venne preso dai miliziani e portato nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ultimo rapito di Hamas torna in Israele

