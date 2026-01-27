Liverpool-Qarabagh Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera, a Anfield Road, il Liverpool sfida il Qarabag nell’ultima partita del girone di Champions League. I Reds, già sei volte campioni d’Europa, devono vincere per sperare di passare il turno. La squadra di casa cerca di mettere subito pressione, mentre gli avversari vogliono sorprendere e mantenere aperte le chance di qualificazione. Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00, e tutto il pubblico si aspetta una partita combattuta e con tanti gol.

Il Liverpool, sei volte campione d'Europa, ha bisogno di un successo nell'ultima partita del girone di Champions League, che gioca ad Anfield Road contro il Qarabag. Con questa vittoria i Reds sarebbero così certi di approdare direttamente agli ottavi di finale, in quanto rimarrebbero matematicamente tra le prime otto della classifica. La squadra di Arne.

