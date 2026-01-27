L'articolo racconta le storie di due donne, Rosanna e Mirella, che hanno vissuto l'infanzia durante la guerra. Le loro esperienze testimoniano come libertà e democrazia siano valori fondamentali, da preservare e rispettare. Attraverso la memoria di queste due amiche, si riflette sull'importanza di ricordare il passato per comprendere il presente.

di Andrea Settefonti FIRENZE Due infanzie spezzate dalla guerra, due vite attraversate dallo stesso dolore, due amiche che da oltre ottant’anni custodiscono una memoria che è patrimonio collettivo. Rosanna Tacci e Mirella Lotti, entrambe residenti a San Casciano, oggi novantenni, sono tra le ultime testimoni dirette dell’orrore nazifascista in Toscana. Le loro parole riportano alla luce storie di persecuzione, Resistenza e stragi che non possono essere dimenticate. Ecco il ricordo di Rosanna Tacci, figlia di Dante Tacci, calzolaio antifascista perseguitato e torturato dal regime fascista. Che infanzia è stata la sua durante il fascismo? "Vivevo nel terrore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’infanzia spezzata. Rosanna e Mirella: "Libertà e democrazia non sono scontate"

Approfondimenti su Rosanna Mirella

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rosanna Mirella

Argomenti discussi: L’infanzia spezzata. Rosanna e Mirella: Libertà e democrazia non sono scontate.

Nido e infanzia Villa Augusta. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. Uscita didattica speciale! I bambini e le bambine di 4 e 5 anni della Scuola dell’infanzia hanno vissuto una bellissima esperienza alla Biblioteca Rosanna Benzi di Voltri Abbiamo ascoltat - facebook.com facebook