Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 27 gennaio 2026

Le quotazioni di Borsa italiana e spread sono aggiornate al 27 gennaio 2026, con Milano che ha chiuso l'ultima seduta in leggero rialzo. Questo report fornisce un quadro chiaro e obiettivo dell'andamento di mercato, analizzando gli ultimi dati disponibili senza sensazionalismi. Una panoramica utile per chi desidera comprendere l’andamento dei titoli e le variazioni dello spread.

Ieri, lunedì 26 gennaio, Milano ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 44.950 punti.

