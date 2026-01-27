La donna dai box | l’incredibile vita di Claudia Peroni

La vita di Claudia Peroni, raccontata attraverso il suo percorso tra passione, amore e adrenalina, evidenzia un’esperienza unica nel mondo dei box. Questa narrazione offre uno sguardo sobrio e accurato sulla sua storia, senza eccedere in sensazionalismi, fornendo un’analisi chiara e precisa di un percorso di vita intenso e significativo.

Di Davide Cannata Claudia Peroni: il racconto di una vita trascorsa tra amore, passione e adrenalina Claudia Peroni ha costruito. Claudia Peroni ha costruito un’esistenza che vive di adrenalina e passione autentica. Giornalista sportiva, pilota di rally, conduttrice, voce ufficiale dei videogiochi di Formula 1 e oggi di nuovo tedofora per la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026: la sua storia è quella di una donna che dei motori ha fatto un linguaggio di vita. A vent’anni dalla sua prima corsa con la torcia olimpica, torna a raccontarsi con l’entusiasmo di chi non ha mai spento il motore della curiosità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

