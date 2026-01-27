La Costituzione di Anthropic e l’impatto dell’AI sull’apprendimento

La recente pubblicazione della Costituzione di Anthropic segna un passo importante nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo documento riflette l’impegno nel definire principi etici e linee guida per lo sviluppo di sistemi AI più responsabili. Nel contesto di innovazioni come ChatGPT Salute, è fondamentale comprendere come tali strumenti influenzino l’apprendimento e la formazione dei giovani, contribuendo a un’utilizzo più consapevole e sostenibile della tecnologia.

È un inizio d’anno ricco di novità in tema di AI. Dopo l’arrivo di ChatGPT Salute, Anthropic ha appena pubblicato una ‘Costituzione’ per l’intelligenza artificiale, mentre ricercatori e docenti si interrogano su come sta cambiando l’ apprendimento dei ragazz i. Perché allora usare un termine così forte – come appunto Costituzione – per quella che in realtà resta una tecnologia? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai). Pensando ai giovani “ciò che mi preoccupa di più – ci dice – non è la perdita di nozioni, ma la possibile erosione della fatica cognitiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

