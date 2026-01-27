Le nomination dei Bafta 2026 vedono in evidenza ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson e ‘I peccatori’. Questi premi britannici, assegnati dalla British Academy of Film and Television, rappresentano un riconoscimento importante nel settore cinematografico. La selezione indica le produzioni che si sono distinte durante l’anno, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le novità del cinema internazionale.

(Adnkronos) – È ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson a dominare le nomination dei Bafta 2026, i premi britannici del cinema assegnati ogni anno dalla British Academy of Film and Television. Con 14 candidature, il film guida la corsa e si conferma il titolo da battere nella cerimonia del 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, condotta da Alan Cumming. Tra le categorie principali: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale, oltre alle nomination per Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti come protagonisti, Teyana Taylor come non protagonista e il doppio riconoscimento a Benicio del Toro e Sean Penn. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia fuori dai Bafta, ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘I peccatori’ dominano le nomination

Approfondimenti su Bafta Italia

Le nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando i film candidati alla prossima cerimonia che si terrà il 15 marzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bafta Italia

Italia fuori dai Bafta, 'Una battaglia dopo l'altra' e 'I peccatori' dominano le nominationL'Italia fuori dagli 'Oscar britannici', la speranze erano tutte per 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, che non è nella cinquina per il miglior film in lingua non inglese ... adnkronos.com

L’ICE è una milizia impreparata, violenta e fuori controllo. Non deve mettere piede in Italia. - facebook.com facebook

Deloitte, Italia fuori dalla top ten mondiale dei ricavi: #Inter undicesima, che distacco con il vertice x.com