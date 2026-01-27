ISTAT | il dialetto è morto però prima ha lasciato un vocale in segreteria

L'indagine dell'Istat evidenzia come il dialetto in famiglia sia ormai quasi scomparso, lasciando spazio a nuove forme di comunicazione. Seppur considerato in via di estinzione, il dialetto ha rappresentato un elemento culturale importante, ora sostituito da linguaggi più informali e digitali. Questa tendenza riflette i cambiamenti sociali e culturali in atto, con impatti sulla trasmissione delle tradizioni linguistiche e identitarie.

Brutte notizie per l’ “Alò citti”, il “oh ‘n du’ se vai?” e il “dagnene secche”: secondo l’Istat il dialetto in famiglia è quasi estinto, come il panda, il dodo e l’educazione su WhatsApp. In quarant’anni s’è passati dal 32% al 9,6%. Tradotto: il dialetto ormai lo parlano solo i nonni, i bestemmioni al semaforo e uno a Rigutino che però non risponde più al telefono. In compenso trionfa l’italiano, parlato dal 48,4% degli italiani in tutti i contesti relazionali. Gente che dice “buongiorno” anche al bar alle sei e ordina il caffè “per favore”, facendo piangere di vergogna i padri fondatori della maleducazione nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - ISTAT: “il dialetto è morto, però prima ha lasciato un vocale in segreteria” Approfondimenti su Istat Dialetto Influencer pubblica "l'ultimo messaggio in segreteria lasciato da Ornella Vanoni", è polemica Paolo Stella pubblica l’ultimo audio lasciato in segreteria da Ornella Vanoni: è bufera Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Istat Dialetto Argomenti discussi: La carica dei 300 per gli invisibili: parte il censimento delle persone senza fissa dimora a Genova. Istat, in 40 anni l'uso del dialetto in famiglia si è ridotto dal 32% al 9,6%(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Aumenta l'uso dell'italiano e delle lingue straniere, sempre meno utilizzato il dialetto: in quasi quarant'anni in Italia l'uso esclusivo o prevalente del dialetto in famiglia ... msn.com Dialetto in estinzione: Liguria fanalino di coda secondo l'IstatLa Liguria è una delle regioni italiane dove si parla meno il dialetto. Lo certifica un report pubblicato dall'Istat. Un'analisi che mette in evidenza la crisi del dialetto parlato sempre più ... primocanale.it In Italia l’uso del dialetto in famiglia è crollato dal 32% del 1988 al 9,6% nel 2024. Nel 2024 quasi una persona su due parla solo o soprattutto italiano in tutti i contesti. istat.it/comunicato-sta… #Istat x.com Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali Il 17 gennaio è la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. E' stata istituita nel 2013 dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli),e festeggia quest'anno la sua tredicesima edizione. Negli ultimi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.