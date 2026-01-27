Un incidente sulla Monza-Trezzo ha causato la morte di un uomo di 54 anni di Brugherio, coinvolto in un ribaltamento. L'evento è avvenuto questa mattina a Busnago, nel territorio di Monza e Brianza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, che ha avuto un impatto significativo sulla viabilità locale.

Busnago (Monza e Brianza), 27 gennaio 2026 – Non ce l’ha fatta il 54enne di Brugherio che stamattina si è ribaltato con l’auto sulla Monza-Trezzo, a Busnago. L’incidente, poco distante dall’uscita per il centro commerciale, si è consumato alle 9.45. L’uomo era arrivato in elisoccorso all’ospedale di Vimercate, le sue condizioni erano apparse subito disperate. E nonostante i tentativi, non c’è stata niente da fare, è morto attorno alle 13. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, avrebbe fatto tutto da solo, nessun’altra auto sarebbe coinvolta nella carambola. Restano da chiarire le cause, non è escluso che abbia avuto un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sulla Monza-Trezzo, muore un 54enne di Brugherio che si era ribaltato con l'auto

Incidente a Busnago, auto si ribalta sulla provinciale 2: 55enne gravissimo, interviene l’elisoccorsoLa mattinata, sulla provinciale 2 a Busnago, è cambiata in un attimo.Poco prima delle dieci, un’auto si è ribaltata all’improvviso lungo la strada che collega la zona del centro commerciale Il Globo a ... alphabetcity.it

Incidente, si ribalta sulla provinciale: uomo è gravissimo, atterra l'elisoccorsoTerribile incidente stradale nella mattinata martedì 27 gennaio a Busnago, lungo la Sp2. Poco dopo le 9.30 un'auto si è ribaltata per cause ancora da chiarire e nell’impatto è rimasto coinvolto un ... monzatoday.it

