Il punto di Giovannini Cosa resterà di Davos? Per l’Ue è il momento della scelta

L’articolo analizza gli eventi di Davos, sottolineando l’incertezza sul loro impatto futuro. Dopo una settimana di incontri e dibattiti, si riflette sul significato e sulle conseguenze di questa manifestazione per l’Unione Europea e oltre. Un’analisi sobria e chiara sul ruolo di Davos nel contesto globale e sulle possibili direzioni che potrebbero emergere.

di Enrico Giovannini – Pubblicato sul sito dell’Asvis il 26 gennaio 2026 Parafrasando una canzone del 1989, viene spontaneo chiedersi cosa resterà di questa settimana di incontri, scontri, spettacoli e sceneggiate: scegliete voi il termine che sembra più adatto per descrivere il  World economic forum  di Davos.  Raf  cantava “ anni ballando, ballando, Reagan Gorbaciov – Danza la fame nel mondo, un tragico rondò – Noi siamo sempre più soli, singole metà –Anni bucati e distratti, noi vittime di noi ”. Parole dure, che parlano di solitudine, di fratture e di un dolore nascosto, ma che in qualche modo risuonano ancora oggi con quanto emerso prima e durante il Forum, a partire dal  rapporto sui rischi globali  e da quello di Oxfam sulle disuguaglianze crescenti.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

