Il punto di Giovannini Cosa resterà di Davos? Per l’Ue è il momento della scelta

L’articolo analizza gli eventi di Davos, sottolineando l’incertezza sul loro impatto futuro. Dopo una settimana di incontri e dibattiti, si riflette sul significato e sulle conseguenze di questa manifestazione per l’Unione Europea e oltre. Un’analisi sobria e chiara sul ruolo di Davos nel contesto globale e sulle possibili direzioni che potrebbero emergere.

di Enrico Giovannini – Pubblicato sul sito dell’Asvis il 26 gennaio 2026 Parafrasando una canzone del 1989, viene spontaneo chiedersi cosa resterà di questa settimana di incontri, scontri, spettacoli e sceneggiate: scegliete voi il termine che sembra più adatto per descrivere il World economic forum di Davos. Raf cantava “ anni ballando, ballando, Reagan Gorbaciov – Danza la fame nel mondo, un tragico rondò – Noi siamo sempre più soli, singole metà –Anni bucati e distratti, noi vittime di noi ”. Parole dure, che parlano di solitudine, di fratture e di un dolore nascosto, ma che in qualche modo risuonano ancora oggi con quanto emerso prima e durante il Forum, a partire dal rapporto sui rischi globali e da quello di Oxfam sulle disuguaglianze crescenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Davos World economic forum Rinnovo Vlahovic: cosa si cela dietro la scelta di Comolli e della Juve di temporeggiare fino al termine della stagione. Il punto sul serbo Calciomercato Juve, cambia di punto in bianco il futuro di quel big della rosa di Spalletti! Resterà almeno fino a giugno: i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Davos World economic forum Argomenti discussi: Il punto di Giovannini - Dai musei un cartellone di manifestazioni per il 2026 concentrate sul futuro; Il punto di Giovannini - Dai musei un cartellone di manifestazioni per il 2026 concentrate sul futuro; Si alza il sipario sul Memorial Alessio Giovannini: al PalaCasali esordi azzurri, campioni stranieri e giovani emergenti; AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA TORNA AL POLITEAMA: LORELLA CUCCARINI OSPITE NEL MUSICAL CULT DI GARINEI E GIOVANNINI. Il punto di Giovannini. Cosa resterà di Davos? Per l’Ue è il momento della sceltadi Enrico Giovannini – Pubblicato sul sito dell’Asvis il 26 gennaio 2026 Parafrasando una canzone del 1989, viene spontaneo chiedersi cosa resterà di questa settimana di incontri, scontri, spettacoli ... ildenaro.it Il punto di Giovannini - Dai musei un cartellone di manifestazioni per il 2026 concentrate sul futuroI musei sono dei luoghi straordinari per diffondere la cultura e in questi anni, grazie all'impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), ... virgilio.it Nella tappa conclusiva di Coppa del Mondo di Pattinaggio di Velocità, arriva l'ennesimo podio per Andrea Giovannini che nella Mass Start di Inzell riesce con un gran finale a recuperare e finire in terza posizione. Una classifica generale che vede Giovannini t - facebook.com facebook Quello che mi chiedevano Garinei e Giovannini era di cantare in diretta le notizie del giorno. Arrivavano al momento e mettevano sui vari tavoli di scena dei foglietti ed io non sapevo cosa contenevano. Nel 2004 moriva l'attrice, conduttrice e ballerina #DeliaSc x.com

