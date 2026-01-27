Nel 2024, Spotify rilascia quotidianamente circa centomila nuovi brani, ampliando continuamente l’offerta musicale disponibile. Questa costante produzione rende difficile per gli ascoltatori scoprire e seguire tutte le novità, evidenziando il ruolo di artisti come Robbie Williams nel panorama musicale. In questo contesto, è importante comprendere come la quantità di musica pubblicata influenzi le preferenze e le scelte del pubblico.

Questo articolo ha molti incipit possibili. Uno è: nel 2024, Spotify pubblicava ogni giorno centomila nuove canzoni. Il 2024 è finito da tredici mesi, e logica dice che saranno nel frattempo aumentate. Ma anche se fossero magicamente diminuite. Cento. Mila. Al. Giorno. Un altro è: mentre sono qui che comincio a scrivere, mi passa davanti su un social un pezzettino di podcast in cui un attore mio coetaneo dice di aver portato il figlio a vedere Travis Scott (chiunque egli sia) perché non voleva essere come suo padre che quando lui ascoltava gli U2 gli diceva «questa non è musica». Ora, io non vorrei vanificare tutto il lavoro che l’attore avrà fatto con l’analista, ma: non è vero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il primato di Robbie Williams, e i centomila nuovi brani al giorno che non ascolterai mai

Approfondimenti su Robbie Williams

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Robbie Williams - Pretty Face (Live on The Graham Norton Show)

Ultime notizie su Robbie Williams

Argomenti discussi: Sono solo streaming Il primato di Robbie Williams, e i centomila nuovi brani al giorno che non ascolterai mai; Robbie Williams batte il record dei Beatles: per la sedicesima volta alla n°1 della classifica inglese; Robbie Williams supera i Beatles, record di album numero uno in Gb; ROBBIE WILLIAMS riscrive la storia delle classifiche UK: è l’artista con più album al numero uno.

Conquistato il primato assoluto grazie all’album Britpop ma lui si definisce il Forrest Gump della musica Il panorama musicale del…Conquistato il primato assoluto grazie all'album Britpop ma lui si definisce il Forrest Gump della musica Il panorama musicale del Regno Unito assiste ... novella2000.it

Robbie Williams batte il record dei Beatles: per la sedicesima volta alla n°1 della classifica ingleseIl suo nuovo album «Britpop» debutta in vetta: l'uscita (a sorpresa) era stata posticipata proprio per avere più chance di ottenere il risultato ... corriere.it

Nuovo disco per l'ex Take That, Robbie Williams. Dovrebbe trattarsi del suo tredicesimo album solista che, escluso i primi, sono di interesse sempre più descrescente. Così quelli di indieforbunnies: "*Escludendo “The Christmas Present”, l’album di canzoni nat - facebook.com facebook

Robbie Williams e il viaggio nel passato di Britpop (di G. Isman) x.com