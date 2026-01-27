Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica, aggiornato al 27 gennaio 2026, si colloca a 0,15097 €kWh. Questo valore rappresenta l’andamento più recente e le variazioni orarie, offrendo un quadro chiaro dello stato attuale del mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 27 Gennaio 2026, si attesta a 0,15097 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 26 Gennaio 2026, il prezzo minimo è stato di 0,10289 €kWh e il massimo di 0,16048 €kWh. L’ora più economica è stata la 1:00 con 0,12644 €kWh, mentre la fascia oraria più costosa è risultata essere le 9:00 con 0,19296 €kWh. Questi dati evidenziano una forte variabilità dei prezzi nell’arco della giornata, elemento cruciale per chi desidera ottimizzare i propri consumi energetici. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 27012026 0,15097 +0,02148 26012026 0,14949 +0,02075 25012026 0,12874 -0,00997 24012026 0,13843 -0,03084 23012026 0,15824 -0,01044 22012026 0,15929 +0,00657 21012026 0,15272 +0,00419 20012026 0,14813 -0,00038 19012026 0,14850 +0,01725 18012026 0,13125 +0,00552 17012026 0,12573 -0,01510 16012026 0,14083 -0,00415 15012026 0,14498 +0,00346 14012026 0,14151 +0,00585 13012026 0,13566 +0,00269 12012026 0,13297 +0,02584 11012026 0,10713 -0,00798 10012026 0,11411 -0,01308 09012026 0,12719 -0,01495 08012026 0,12868 +0,00700 07012026 0,12096 +0,00591 06012026 0,11506 -0,00756 05012026 0,12262 +0,01618 04012026 0,10666 +0,00252 03012026 0,10415 -0,00093 02012026 0,10507 -0,00137 01012026 0,10644 -0,00342 31122025 0,10987 +0,00082 30122025 0,10905 -0,00461 29122025 0,11366 +0,00929 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,13132 Dicembre 2025 0,11549 Novembre 2025 0,11709 Ottobre 2025 0,11104 Settembre 2025 0,10908 Agosto 2025 0,10879 Luglio 2025 0,11313 Giugno 2025 0,11178 Maggio 2025 0,09358 Aprile 2025 0,09985 Marzo 2025 0,12055 Febbraio 2025 0,15036 Gennaio 2025 0,14179 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

