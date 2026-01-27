I giovani e la Memoria all' istituto Volta l' evento promosso dalla prefettura

In occasione del “Giorno della Memoria”, l’istituto Volta ha ospitato un evento dedicato ai giovani, promosso dalla prefettura. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulle tematiche della memoria storica e dell’importanza di ricordare il passato. La giornata si inserisce nelle celebrazioni ufficiali e segue le indicazioni ministeriali, offrendo un momento di riflessione e formazione per le nuove generazioni.

Questa mattina, nell'ambito delle celebrazioni del "Giorno della Memoria", in raccordo con le indicazioni contenute nella relativa nota ministeriale, si è svolta, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Frosinone, l'iniziativa dal titolo "I giovani e la Memoria", promossa dalla prefettura.

