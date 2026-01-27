Gli Addams al Ludum

Da cataniatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ritorno degli Addams a Catania il 1° febbraio offre un’occasione per riscoprire la famiglia più iconica del mondo horror in un evento che unisce spirito goliardico e fascino gotico. Un incontro imperdibile per appassionati e curiosi, che desiderano rivivere le atmosfere uniche di questa famiglia insolita.

Sì, avete capito bene: Domenica 1 Febbraio, la famiglia più orribilmente simpatica dell’universo torna a Catania. Preparatevi a laboratori folli, spettacoli inquietanti e mostre mostruose: un pomeriggio divertentissimo (e un pochino. perturbante). LA SFIDA DI MERCOLEDÌ Lei non sorride. Lei.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gli Addams

Micro e macro al Ludum

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Dark Overlords of Waco | Documentary | Entire Film

Video The Dark Overlords of Waco | Documentary | Entire Film

Ultime notizie su Gli Addams

gli addams al ludumGli Addams al LudumSì, avete capito bene: Domenica 1 Febbraio, la famiglia più orribilmente simpatica dell’universo torna a Catania. Preparatevi a laboratori folli, spettacoli inquietanti e mostre mostruose: un pomerigg ... cataniatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.