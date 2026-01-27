Giacomo Giorgio riflette sulla realtà dei conflitti e dell’indifferenza quotidiana. Attraverso i ruoli interpretati, come quello nel medico eroe in Morbo K e nell’Otello teatrale, l’attore esplora il significato dell’amore e dell’umanità, offrendo spunti di riflessione sulla società contemporanea.

Una storia molto importante, ma allo stesso tempo impegnativa. «Mi spiace che si sia perso di vista questo, l'importanza della storia, e si sia scelto di concentrarsi più su quello che mancava, che avrebbe potuto essere». Si riferisce alle critiche riguardanti come si è scelto di raccontare la polizia fascista. «È stato detto che mancava o che poteva essere presente molto di più. O ancora che quando compare in scena è ridicola. Ma è una scelta artistica ben precisa: non abbiamo girato un documentario, abbiamo scelto di ridicolizzare il male». A distanza di tempo, cosa le è rimasto di questo progetto? «La convinzione che, in un'epoca così tragica come gli anni ‘40, ci fossero probabilmente esseri umani migliori di quelli che ci sono oggi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giacomo Giorgio: «Viviamo circondati dai conflitti, ma nell’indifferenza. Da quando ho trovato la persona giusta ho capito cos’è davvero l’amore»

