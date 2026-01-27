In questo articolo si analizzano le dinamiche di garantismo e solidarietà tra élite, con particolare attenzione alla questione dei

Ci si divide sui Moretti, anzi “Morettì” perché la nostra informazione birignano non perde occasione per scadere nel ridicolo provinciale. Ci si divide tra garantisti e forcaioli, si vedono ultras meloniani della prima ora criticarne, non a torto, le ingerenze su Crans Montana ma il governo, impiccione e inopportuno fin che si vuole, sa con ogni evidenza cose che ancora non emergono e, al netto dell'opportunismo elettorale, si muove come a voler smuovere il fango: sanno, nelle segrete stanze, che il rischio concreto è quello di una clamorosa, immane impunità. Ci arrivo tra poche righe, ma prima vorrei precisare che a mio trascurabile parere questa diatriba si risolve in un accapigliarsi sul nulla: che c'entra il garantismo in questo caso? La garanzia di un processo equo non è in discussione, se mai il contrario, par di assistere a un eccesso di scrupolo per questi due peggio che equivoci personaggi e la questione sta qui: garantismo per loro o garantismo imploso per una élite che a Crans Montana si garantisce a vicenda? Questi, essendo spregiudicati incalliti, non hanno alcuna intenzione di subire una condanna da soli ed è chiaro che sono pronti a cantare tirando dentro tutti; ragione per cui le varie componenti potenzialmente coinvolte, dalla magistratura al Comune, dagli enti locali a quelli di controllo, evitano fin che possono di infierire, li lasciano liberi, fingono di non sapere da dove proviene il mezzo milione di franchi della cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garantisti contro forcaioli, ma i leggendari "Morettì" non pagheranno mai: questo s'è bell'e capito

Approfondimenti su Crans Montana

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: GARANTISTI A GIORNI ALTERNI E FORCAIOLI PER CONVENIENZA.

Tajani e Meloni: i soliti propagandisti. Forcaioli per gli altri e "garantisti selettivi" sino alla impunità in patria. Non c'è italiano, anzi non c'è essere umano, che non abbia pianto o avuto rabbia per quello che è accaduto a Crans Montana. Non c'è italiano, anzi no - facebook.com facebook