Galimberti | Gli studenti soffrono di tristezza culturale non di problemi adolescenziali Davanti a loro nessun domani possibile e zero motivazione

L'intervento di Umberto Galimberti evidenzia come gli studenti italiani affrontino una tristezza culturale, piuttosto che problemi adolescenziali. Secondo il filosofo, davanti a loro si prospetta un futuro privo di motivazione e di prospettive chiare, riflettendo una crisi più ampia nel contesto sociale e culturale attuale.

Il filosofo Umberto Galimberti ha analizzato la condizione esistenziale degli studenti italiani durante l'intervista rilasciata a Corrado Augias nel programma La Torre di Babele su La 7. La sofferenza dei ragazzi non deriva principalmente dai problemi psicologici tipici dell'adolescenza, ma da una tristezza culturale che blocca ogni progettualità. Gli studenti oscillano tra entusiasmi sfrenati e depressioni abissali, ma il vero nodo risiede nell'assenza di prospettive concrete per il futuro. La generazione attuale si trova a dover affrontare un vuoto di senso che le generazioni precedenti non hanno mai conosciuto con questa intensità.

