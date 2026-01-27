Frattesi e Sucic si contendono una maglia | ecco il piano Chivu per abbattere il muro Borussia
In vista della partita contro il Borussia, il tecnico Chivu sta valutando diverse opzioni per sostituire i titolari assenti. Con Barella indisponibile a causa di un risentimento muscolare e altri tre giocatori fuori, la strategia della squadra si basa sulla rotazione e sull’adattamento per mantenere equilibrio e solidità in campo. La gestione delle assenze sarà fondamentale per affrontare l’impegno con la massima attenzione.
Questione di rischio. Camminare tra i vialetti ghiacciati che costeggiano lo stadio del Borussia Dortmund può esserlo. Sbagliare la formazione, pure. Cristian Chivu è atterrato in Germania senza una colonna dipinta d'azzurro, Nicolò Barella, fermato da un risentimento muscolare durante la rifinitura ad Appiano. Di sicuro è a rischio anche per Cremona (domenica). Lui che sei anni fa, nell’ultimo confronto sotto il Muro giallo, era stato preso per il colletto da Conte dopo la rimonta subita da 2-0 a 3-2: "A chi devo chiedere di più? A Barella, appena arrivato dal Cagliari?". È passata una vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
